Как пить кофе, чтобы жить дольше?
Дискуссии вокруг кофе продолжаются не первый год: одни ученые говорят, что кофе убивает, другие утверждают, что продолжает молодость. Последний тезис подтвердило и исследование ученых Стэнфордского университета (США).
Ученые обнаружили, что кофеин способствует долголетию, снижая уровень химических веществ в составе крови, которые провоцируют воспалительные процессы. Учёные говорят, что регулярное потребление кофе снижает уровень воспалительных соединений в крови и повышает эластичность сосудов. Также они заметили, что люди преклонного возраста, пили кофе, жили дольше.
Но раньше считалось, что кофе вредит сосудам. Так где правда?
Это не первое исследование, которое свидетельствует о пользе кофе, — говорит Борис Скачко, врач-натуропат, диетолог и реабилитолог. — Не так давно ученые Гарварда доказали, что те, кто выпивает две и более чашек кофе в день, на 65% меньше склонны к гипертонии и диабета. А еще употребление кофе предотвращает развитие болезней Паркинсона и Альцгеймера. Ведь кофе помогает синтезировать вещества, защищающие мозг от Деменция (старческого слабоумия). Притом кофеин улучшает кровообращение головного мозга. А это уменьшает риск инсульта.
Кроме того, те, кто регулярно употребляет кофе, на 25% реже страдают от астмы. Ведь кофе содержит алкалоиды, которые расширяют бронхи и улучшают дыхание.
Теперь положительную действие кофе объясняют тем, что кофеин влияет на агрессивное вещество в крови — интерлейкин-1 бета. Что это за вещество?
Интерлейкины — это группа веществ, которые синтезируются лейкоцитами, и, соответственно, имеют отношение к воспалительным процессам, — объясняет Лариса Ена, руководитель отдела клинической и эпидемиологической кардиологии Института геронтологии им. Д.Ф. Чеботарева. — Да, интерлейкин-1 бета приводит к повышенного кровяного давления и тромбоза, а также уничтожает иммунные клетки. А кофеин, как оказалось, нейтрализует его.
В общем кофе содержит много полезных веществ, в частности антиоксидантов, которые защищают клетки от окисления (то есть старение), а кофеин тонизирует сосуды, способствует активности мозга. Минимальные дозы кофе после инсульта помогают восстановить функции мозга. Есть исследования, согласно которым пять чашек кофе (речь идет о пяти кофейных, 50-мл чашек) в день способствуют долгому и здоровой жизни. Скажем, я лично пью две чашки кофе утром и две в течение дня и в свои 67 лет не имею ни гипертонии, ни проблем с сердцем.
Известно, что итальянцы любят крепкую кофе — в это время в Италии едва ли не самые высокие показатели продолжительности жизни в Европе. Так же и в восточных странах, где есть культ потребления кофе и чая, живет больше всего долгожителей. Другое дело, что нужно учитывать дозировку. Кроме того, кофеин оказывает негативное нюанс — он вызывает привыкание. У некоторых людей кофе может вызвать тахикардия, повышение давления, дает повышенный мочегонное эффект.
Поэтому все очень индивидуально, и нельзя твердо сказать, что кофе полезен всем. Ибо, как говорил Парацельс, «все в мире яд и все — лекарства, вещь только в дозе».
Как проявляется зависимость?
Б. Скачко: — Если со временем для достижения эффекта взбадривания приходится увеличивать дозировку или количество выпитого кофе, (часто кофеманы со стажем пьют двойную, а то и тройной кофе), это признак зависимости. В таком случае на время стоит вообще отказаться от кофе.