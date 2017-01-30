Как не травмироваться зимой: простые советы
Как не впасть на льду, не получить сосулькой по голове и порыбачить для удовольствия. Спасатели Черниговщины напоминают простые правила безопасности и спасения. Об этом сообщили в секторе информационной деятельности и коммуникаций с общественностью аппарата Черниговской РГА. Безопасное поведение в зимний период — Иди медленно, ноги слегка расслабь в коленях, ступай на всю подошву. Руки должны быть свободны. Помни, что спешка увеличивает опасность во время гололеда, так выходи из дома медленно. — В случае нарушения равновесия быстро присядь — это наиболее реальный шанс удержаться на ногах. — Падай с минимальным вредом для своего здоровья. Сразу присядь, чтобы снизить высоту. В момент падения соберись, напряги мышцы, а коснувшись земли, обязательно перекотися — удар, направленный на тебя, уменьшится. — Не держи руки в карманах: это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов. — Обходи люки: в основном они покрыты льдом. Кроме того, люки могут быть плохо закреплены, что увеличивает риск травмирования. — Идя по тротуару, а не подходи к проезжей части дороги. Это опасно, ведь есть риск пидковзнутися и упасть под колеса автомобиля. — Не перебегай проезжую часть дороги во время снегопада и гололеда, помни, что из-за гололеда значительно увеличивается расстояние тормозного пути. — Если ты упадешь и через некоторое время почувствуешь боль в голове и суставах, тошноту — срочно обратись к врачу. Осторожно: сосульки! Неустойчивые погодные условия — оттепель днем и заморозки ночью — способствуют активному образованию сосулек на кровлях сооружений (особенно старых домов с наклонной крышей) и больших деревьях. Будь особенно внимательным, проходя мимо дома или высокие деревья. Сначала Убедись в отсутствии угроз падения ледовых наростов. Если это возможно, держись на расстоянии от зданий и других сооружений, выбирая наиболее безопасный маршрут движения. Ни в коем случае не заходи за специальные ограждения вблизи домов или деревьев. Правила поведения на водоемах, покрытых льдом — Нельзя съезжать на лыжах с крутого берега на лед: в случае резкого нагрузки он может провалиться. — Категорически запрещается детям играть на неокрепшему льду. — Опасно быть у берегов, где чаще всего возникают промоины, трещины и разрывы льда. — На льду лучше иметь при себе орудие безопасности (лыжи, веревку, палку). — Обходи места, покрытые толстым слоем снега: под снегом лед всегда тоньше; тонкий лед и там, где разливаются источники, где быстрое течение или ручей впадает в реку. — Переходи реку только в установленных местах, толщина льда должна быть не менее 15-20 см. — Катайся на коньках только в проверенных и оборудованных для этого местах. — Если лед начал трещать и появились характерные трещины, немедленно возвращайся на берег. Не беги, уходи медленно, не отрывая ступни от льда.