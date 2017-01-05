Как на Рождество призвать в дом ангелов-хранителей?
Рождество без ангелов-хранителей — не рождество. Народные поверья и традиции свидетельствуют, что в Сочельник в каждом доме должны летать ангелы, и дарить, в частности детям, тоже надо ангелочков. А вот как поселить в своем доме этих созданий, знают черниговские мастера. Они уже готовят себе обереги к Рождеству. «Хочу сделать для мамы и подарить ей. Скоро Рождество, хочу сделать что-то приятное », — мастерица Полина Гнилуша. «У меня маленькая сестра, младшая, я хочу ей подарить, она любит маленькие игрушки», — мастерица Лиза Заривчацька. Обшивать кружевом и ожерельем маленькие матерчатые тела с крылышками — дело тонкое. Руководит творческим процессом в женском клубе рукодельниц мастер, который уже имеет опыт в изготовлении ангелочков — Ирина Аир. Каждый ее ангел — неповторимый и не похожий на предыдущего. «Девочка-оберег, здесь крылышки. Мне нравится создавать ее с двух тканей, вот юбочка и кофточка. Ей букетик даты. Если кофейная, то делаю сердечко, все выдержано в теме кофе », — мастерица Ирина Аир. Ангелы, сделанные собственными руками, обладают особой энергетикой, и свои первые изделия дарить не стоит, советует мастерица. «Всем надоели эти китайские, когда массово все делается. Индивидуальная работа — это индивидуальная работа. В это вкладывается душа, когда создаешь первую игрушку сам, это столько эмоций, столько энергии, она несет позитив », — мастерица Ирина Аир. Женский клуб рукодельниц обычно собирается в библиотеке Короленко. Каждые выходные черниговские женщины учатся самостоятельно изготавливать игрушки, посуда, украшения для домов, обереги. На днях мастера расписывать рождественские пряники — сладкие подарки для детей. «Для женщины очень важно заниматься каким-то рукоделием. Таким образом она дает себе понять, что у нее все хорошо. Так она заботится о себе и о своем внутреннем состоянии », — мастерица Виктория Сидорова. А заселить в свой дом ангелов-хранителей очень просто: мальчика или девочку с крылышками стоит оставить в спальне, у детской кроватки, на кухне или украсить елку. Такой оберег охранять вашу семью, убеждены мастера, и с вами всегда будет жить ваш ангел-хранитель.