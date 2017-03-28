Как на ладони: в Сновске будут следить за порядком с помощью видеокамер
На последней сессии Сновской ОТГ депутаты приняли решение об установлении в городе видеокамер наблюдения. По мнению народных избранников, это не дань моде, а реальные меры по усилению контроля за правопорядком. Председатель Сновской ОТГ Александр Медведьов в отдельной беседе сообщил, что вскоре будет установлено три видеокамеры. «Две из них будут считывать номерные знаки автомобилей. Одна на трассе, как ехать в Сновская из Чернигова, другая — на дороге, как ехать в сторону Городне. Это такие наши более центральные трассы. Третья камера будет стоять на площади и работать как камера видеонаблюдения. В поле ее зрения будет площадь и прилегающая территория. Она настолько мощная, что в случае необходимости можно даже будет приблизить изображение и увидеть лицо правонарушителя », — сказал Александр Медведьов. Бюджета общины камеры будут стоить почти 100 000 гривен.