Как из фильма ужасов: черниговцу на производстве оторвало пальцы
23.02.2017 | Новости | Комментариев нет|
В полицию города за прошедшие сутки поступило анонимное сообщение о том, что на производстве мужчине оторвало три пальца левой руки. Об этом сообщил источник в правоохранительном ведомстве. Травма произошла на хлебопекарном предприятии по улице Музыкальной. Во время работы с электронным Тестоделитель молодой работник не успел вовремя убрать руку, в результате чего произошла травматическая ампутация трех пальцев. По данному факту полиция Чернигова проводит проверку, опрашивает свидетелей и пострадавшего.