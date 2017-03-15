Как грибы после дождя: на Черниговщине из-под земли вылезают снаряды и гранаты
15.03.2017 | Новости | Комментариев нет|
В Черниговский отдел полиции 14 марта поступило сообщение, что вблизи садового общества «Жаворонок» в г. Чернигов нашли предмет, похожий на ручную гранату времен Великой Отечественной войны. Выездом следственно-оперативной группы обнаружен предмет, похожий на ручную гранату «РГ-333» и снаряд времен Второй мировой войны. Об этом сообщил собственный источник. В этот же день в Гродненского отдела полиции поступило сообщение от пограничной службы, возле с. Сеньковка на старой ферме обнаружены три боеприпасы времен войны. Выездом следственно-оперативной группы обнаружены три цинки патронов калибром 7, 62мм и ручную гранату «РГД-33» времен Великой Отечественной войны. На месте выставлена охрана до прибытия работников ДСНС.