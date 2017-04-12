Как Дорн Кремлю вылизывал и плюнул на Украину: певец назвал войну в Донбассе ссорой (видео)
Певец Иван Дорн, который 10 апреля отплясывал под «Грибы» на дне рождения у Валида Арфуша, снова оказался в эпицентре медиа-скандала. На днях вышло интервью Вани российскому блоггеру Юрию Дудю, которое в соцсетях уже разобрали на цитаты. Разговор начинался довольно невинно. Ведущий расспрашивал музыканта о трехмесячном жизни в Америке, где Дорн со своей бандой писал альбом. В частности блогера заинтересовало, как Ваня и музыканты жили столько времени без женщин. «Мы на самом деле дышим музыкой, поэтому в данном случае о них и не думалось. Слава Богу, есть руки. Они решают проблему », — пошутил на эту тему Дорн. Также Иван рассказал, бюджет его последнего клипа, снятого в Лос-Анджелесе — 20 000 долларов. И еще около 60-ти тысяч он потратил на три месяца проживания там. Кроме того, Дорн вспомнил, как еще во времена работы в «Пара Нормальных» выступал на предвыборных концертах от партии Януковича. Правда, с определенными условиями. «Если агитировать — я не хочу, а если просто попеть-потанцевать, то мне неважно, какие флаги там висят, это нормально», — прокомментировал те концерты Иван. Самое интересное началось тогда, когда Дудь спросил Дорна, с чем связан подъем украинской музыки. «Когда произошла ссора двух братьев, все младшие братья сказали« нет »всему от старшего брата, хотим все свое. Музыкальные журналисты начали отыскивать украинские коллективы, чтобы сказать, что у нас все хорошо с музыкой, и всего достаточно … », — начал Иван. Причем даже российский блогер удивился тому, что Иван назвал конфликт двух стран просто «ссорой». Также Дорна спросили о его выступление на «Новой волне» в 2014-м году, когда он пел «Танец пингвина» с трезубцем на груди. «Это выступление называется« не попасть впросак ». Я тогда подумал, что надо выйти с трезубцем, чтобы никто не вонял », — примерно такими словами Ваня описал свой тогдашний поступок, после которого СМИ записали его в патриоты. А еще блогер вспомнил, как год назад Иван на концерте в Москве передал привет Киеву. «Я, наверное, таким образом страховал сам себя, потому что я выступаю в России — это факт», — сказал на это Дорн.