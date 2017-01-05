Как долго будут мерзнуть черниговцы: эксклюзивный синоптический прогноз
Уже в ближайшие дни в регионе заметно похолодает. В целом же начало нового года и второго зимнего месяца уже успел удивить жителей области и мрачной дождливой погодой, и хлопьями снега. Однако метеорологи не усматривают в этом ничего удивительного, ведь января иногда может быть непредсказуемым. К примеру, в начале этого месяца в 1987-м термометры фиксировали ночью 36 градусов мороза, а январе 2005-го года запомнился черниговцам довольно теплым с температурой до 10 градусов тепла. Январских сюрпризов хватает в этом году. — Тенденция сейчас такова, что через нашу территорию перемещаются циклоны, зарождающиеся над северной Атлантикой, через Норвежское море, Скандинавский полуостров, Балтику они идут на нас, — объясняет синоптик областного Гидрометцентра Татьяна Черная. — Но мы все время были то в передних ее частях, то в теплых секторах, чем объясняется нулевая или плюсовая температура начала января с возникновением густых туманов. Но, как уверяет метеоролог, уже через день-два ситуация в корне изменится. Мы уже пережили метель, связанную с очередным циклоном из Скандинавии. А в четверг область накроет холодный фронт, и в тыловую часть этого циклона будет поступать арктический воздух, который дополнительно охлаждаться в полях высокого давления. — Это будет ультраполярне вторжения, — прогнозирует Татьяна Черная. — И температура резко снизится. Если в четверг она составит ночью от 2 до 8 градусов мороза по области, то уже в ночь на пятницу отметки термометров будут фиксировать 13-18 градусов мороза. Такая температура будет держаться и днем 6 января, а 7 — ожидаем 19-24 градуса мороза. Правда, более морозно будет в северных районах области. И вот такой температурный режим у нас продержится дня три-четыре. После этого морозы немного ослабнут — на 5-10 градусов. А где-то из 13 января днем уже ожидаем около 0 градусов.