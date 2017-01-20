Как черниговцы и чиновники грехи на Крещение смывали
19 января на Золотом берегу было многолюдно. Сотни черниговцев пришли сюда, чтобы приобщиться к традиционному обряду на Крещение — освящение воды. «Но самое главное — помнить: святость не в воде, а святость от благодати того духа и от очищения и освящения этой благодатью, а принимает святость человек, очищается от грехов. И поэтому не столько нужно заботиться о внешнем, но и помнить о внутреннем, о содержании этого праздника. Жить праведно и иметь чистую душу, таким образом приближаться к царству Божьему », — Архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий. Погружение креста в воду — как знак для черниговцев: уже можно осуществлять и человеческий обряд — заходить в освященную прорубь. — Отлично, рекомендуем. Чтобы целый год не болеть, не первый раз, каждый год. -Водичка Сегодня, чистейшая. От воды жду исцеления и здоровья на целый год. — Хочу, чтобы женщина увидела, что я здесь действительно, что мы покупались, очистились, а сейчас поставим чекушечку и все загладить. Большинство черниговцев ежегодно приходит в этот день на Десну, чтобы почувствовать чудотворные свойства святой воды. Есть и такие, кто решается на такой экстрим впервые. — Супер просто, первый раз попробовала. Супер. — Как решились? — Если бы не пацаны, не знаю. Люди, пробуйте. Всех с праздником. Часть же черниговцев просто наблюдала за отчаянными с берега. -Я За мужем пришла посмотреть — А почему сами не решились? — Не знаю, боюсь. На Золотом берегу купался и целый десант чиновников из областной администрации. «А почему в рабочее время? — Я сейчас в 13.00 выезжаю на Любеч, у меня вручения компьютерного класса. Я провела совещание, прискакала сюда, окунулась и еду сейчас, обеденный перерыв немного сместила », — заместитель председателя ОГА Наталья Романова. За безопасностью госслужащих и черниговцев пристально следили спасатели. Рассказывают, что нередко нырнуть в прорубь некоторые решается в нетрезвом состоянии. «К ним больше внимания, поскольку человек теряет ориентацию в пространстве, качается, к таким надувага. Особое внимание обращаем на детей, если родители хотят их купать », — начальник городского отдела ДСНС в Черниговской области Петр Дегтярь. Свою помощь немедленно готовы были предоставлять и медики. «Бывали у нас случаи, когда обращались люди, поскольку не все подготовленные приходят погружаться. Мы обогреваем человека, у нас есть специальные укладки для согрева, медикаменты, давление меряем и за ситуацией действуем. Пока, слава Богу, никто, и, надеемся, таких случаев не будет », — фельдшер скорой помощи Дарья Демидова. Для черниговцев этого года обустроили и более комфортные условия для зимнего погружения. Установили палатку — где можно было в тепле переодеться. На улице же все желающие могли согреться горячим чаем.