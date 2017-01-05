Как черниговцам уберечься от обморожения
На Черниговщину надвигаются холода и сильные морозы. На официальном сайте ДСНС Украины в Черниговской области даже размещено сообщение с оговоркой, что 6-7 января в связи с вторжением арктического воздуха на территории Черниговской области ожидается резкое понижение температуры: ночью до 13-19 ° мороза, местами до 20-26 ° мороза, днем до 11-17 ° мороза. Поэтому решил напомнить нехитрые правила, как обезопасить себя от переохлаждений и обморожений. Обморожения — это повреждение, вызванное местным переохлаждением тканей организма. Развития отморожения способствует влажный воздух и ветер. Опасность получить обморожение зависит от вредного воздействия низких температур и нарушение нормального кровообращения, например, за тесной обуви. И наоборот, улучшение кровообращения препятствует обморожению. Движение на холоде (ходьба, бег) усиливает кровообращение, согревает тело, противодействует вредному воздействию холода. Мороз опасен для ослабленных, усталых, голодных, больных людей. Легко поддаются влиянию холода лица в состоянии алкогольного опьянения. Чаще всего обморожения испытывают пальцы ног и рук, а также нос, уши, щеки. Степени обморожения тканей: I степень — покраснение, отек тканей, II степень — образование пузырей, заполнение их мутной жидкостью; III степень — омертвение кожи и образование струпа; IV степень — омертвение части тела. Черниговские медики несколько дельных советов, как можно избежать обморожения. Поэтому закаляйте постепенно организм и приучайте его к холоду: утренняя физическая зарядка, воздушные ванны, занятия спортом. В профилактике обморожений это имеет большое значение. Обувь должна быть всегда в исправном состоянии и сухим, оно не должно сдавливать ногу. Будьте внимательны к одежде: он должен быть плотным, легким, не ограничивать движений. Смажьте лицо и руки несоленым салом, рыбьим жиром или жирным кремом в морозную, особенно в ветреную погоду. Двигайтесь. Движения на холоде усиливают кровообращение и способствуют согревания тела. Не прикасайтесь обнаженной кожей металлических предметов в морозную погоду, это может привести к быстрое обморожения. Если же беда все-таки случилась, пострадавшему надо срочно оказать первую медицинскую помощь. Прежде всего поместите пострадавшего с любым видом обморожения в теплое помещение. Дайте ему горячий чай. Разотрите щеки, нос, уши, если они побелели, чистой рукой до покраснения и появления покалывания. Разотрите обмороженный часть тела спиртом, водкой или одеколоном. Если их нет, растирайте мягкой перчаткой, меховым воротником или сухой фланелью. Нельзя растирать снегом, так снег не согревает, а охлаждает обмороженные участки и повреждает кожу. Заставьте пострадавшего во время растирания пытаться двигать поврежденной конечностью. Растирание запрещено, если наблюдается припухлость обмороженного места или волдыри. Положите на обмороженное место повязку с толстым слоем ваты, вложите конечность выше и доставьте пострадавшего к врачу. Первую медицинскую помощь нужно оказывать и при замерзании. Кстати, замерзания — это общее системное поражение организма холодом, что чаще всего развивается у людей ослабленных, а также при алкогольном опьянении. Симптомы замерзания — сначала возникает сонливость, вялость, нарушение координации движений, угнетается состояние, температура тела снижается до 23-25 градусов С. Помните! Сердце останавливается при температуре тела 26 градусов С. Первая медицинская помощь при замерзании. Быстро восстанавливайте нормальную температуру тела: поместите пострадавшего в ванну, вода в которой должна быть 25-30 градусов С, а через 20-30 минут воду доводят до 35 С (но не выше). Обложите тело грелками, бутылками с теплой водой той же температуры, если ванны нет, Делайте искусственное дыхание и закрытый массаж сердца — при нарушении дыхания и сердечной деятельности. После восстановления нормальной температуры и сознания дайте пострадавшему горячий чай или кофе, укройте теплым одеялом и доставьте в лечебное учреждение. Надеемся, что наши рекомендации никогда вам не понадобятся, но в случае необходимости используйте их.