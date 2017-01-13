Как черниговцам годится щедровать и засевать
Щедривки, как и колядки, величают хозяина, хозяйку и их семью, желают достатка, богатого урожая, приплода скота, хорошего роения пчел. Щедруют с вечера до полуночи в канун Святого Василия, или, как еще говорят, Старого Нового года, то есть 13 января. По христианскому календарю — это также день преподобной Мелании. Меланка Вода приходит на Щедрый вечер вместе с Василием-Луной известить хозяев о торжествах и отметить празднование, которые в народе так и называют — Маланка. Утром этого дня хозяйки готовят вторую обрядовую кутью — щедрую. Кроме того, пекут блины, пироги с сыром, варят вареники, чтобы было чем гостить щедрувальникив. На столе в этот вечер также будет и скоромное — колбасы, студень, ветчина. Кстати, щедрая кутья в основе многих обычаев. Чтобы помириться, соседи шли друг к другу со щедрой кутьей, чтобы встретить в согласии Новый год. Парень, которому к тому девка выкатила тыквы, второй раз посылал сватов, надеясь на согласие. Вечером к северу щедровальники обходят дома. Щедруют преимущественно девушки. А холостяцкие группы «водят Меланку». Ребята, одетые в Меланку и Василия, Цыгана, Смерть, Козу и других персонажей, выражают добрые пожелания, веселят песнями, танцами, шутливыми сценками. Каждая щедривка имеет непременный припев: «Щедрый вечер, добрый вечер, добрым людям на весь вечер». На весь мир известен «Щедрик» — щедривка в гениальной обработке Николая Леонтовича. Ее выполняют в Украине, и почти во всех странах мира.
Щедрик, щедрик, щедрівочка, Прилетіла ластівочка, Стала собі щебетати, Господаря викликати: – Вийди, вийди, господарю, Подивися на кошару, Там овечки покотились, А ягнички народились. В тебе товар весь хороший, Будеш мати мірку грошей. Хоч не гроші, то полова, В тебе жінка чорноброва. Щедрик, щедрик, щедрівочка, Прилетіла ластівочка…
На следующий день, 14 января — Василия — только начинает светать, идут засевать зерном. Хлеб берут в рукавицу или в сумку. Сначала идут к крестным родителям и другим родственникам и близким. Посетив дом, посевальщик сеет зерном и приветствует всех с Новым годом и праздником Василия:
Сієм, вієм, посіваєм, З Новим роком вас вітаєм! На щастя, на здоров’я, на Новий рік, Щоб вам вродило краще, ніж торік! Коноплі під стелю, а льон до коліна, Щоб вам, господарі, голова не боліла! Будьте здорові з Новим роком та з Василем! Дай, Боже!
Перший посівальник на Новий рік приносить до хати щастя. За народним віруванням, щастя до хати приносять лише хлопці, тому посівати дівчатам не годиться. Посівальники завжди були бажаними гостями, їх запрошували до столу, обдаровували пиріжками, яблуками, бубликами та іншими ласощами. А найщедріші дарунки діставалися тому, хто увійшов до оселі першим.