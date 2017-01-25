Как Чернигов будет бороться с безработицей
Чернигов занимает шестое место по безработице в Украине. В области почти 12 с половиной тысяч безработных, которые пытаются трудоустроиться. На сегодня насчитывается 390 вакансий, которые предлагает безработным Черниговский центр занятости. Это работники торговли и быта, повара, бармены, официанты, но самые популярные среди них — швея и водители автотранспортных средств. В учреждении отмечают, что уровень безработицы снижается. — Если на 1 января было 2804 человека, то хочу отметить, что в прошлом году было больше на 750 человек. А сегодня 2820 человек, — Серб Светлана, заместитель директора Черниговского городского центра занятости. Но проблема безработицы остается для Черниговщины все же актуальной, и эти вопросы обсуждали на заседании круглого стола с работодателями и социальными партнерами. — Вторая проблема — миграционные процессы. Последний год мобильная молодая рабочая сила уезжает за границу, в Европу, Польши, Литвы. Третья проблема — дисбаланс между спросом и предложением на рынке труда, — Лидия Падалка, директор Черниговского областного центра занятости. Проблемы на заседании пытаются решить, но люди все равно в поисках работы, большинство черниговцев выезжает за границу, чтобы улучшить свое финансовое состояние. Минимальную заработную плату увеличили, и одновременно начались сокращения на государственных предприятиях. Таким примером является Михаил, не так давно стал на учет в Черниговский центр занятости. — Работал в госструктуре. Сложно, но пока ничего не нашел. Это только через знакомых. Если взять мое прежнее место работы, то опять же из-за знакомого, — Михаил, безработный. На сегодня центр занятости реформируется, применяет новые технологии подбора кадров и поиска работы, распространяется интернет-база по видеорезюме безработных.