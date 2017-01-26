Кадровая сессия: в Бахмаче — новые главный врач и глава райсовета
Первая в этом году сессия Бахмацкого районного совета — на повестке дня два важных кадровые вопросы: освобождение от должности главного врача районной больницы и назначения нового, а также выборы председателя районного совета. Предыдущий глава — Виталий Кочерга — трагически погиб в ДТП. Еще не оправившись от печальной вести, депутатский корпус, коллеги, а также народный депутат Украины Валерий Давиденко, который тоже принял участие в сессии, помянули бывшего главу минутой молчания. — О Виталия Анатольевича тепла упоминание и у депутатов, и у тех, кто знал его ближе, кто работал с ним. Он видел стратегическое развитие района, — Анатолий Бондарь, заместитель председателя Бахмацкой районного совета. Кто же дальше будет заниматься стратегическим развития района — это было загадкой практически до конца сессии. Среди трех кандидатур на должность председателя районного совета — Николая Иванчука от «Нашего края», Ивана Желихивського от «Аграрной партии» и Виктора Мищука от «БПП» 33 депутата, заслушав каждого, выбирали путем тайного голосования. — Моя позиция была, есть и будет направлена на людей и к людям, — Иван Желихивський, кандидат на пост главы Бахмацкой райсовета. — Чтобы этот зал работал консолидировано, чтобы мы перестали работать как попало, — Николай Иванюк, кандидат на пост главы Бахмацкой райсовета. — Работать для Бахмачского района — Виктор Мищук, кандидат на пост главы Бахмацкой райсовета. В первом туре тайных выборов большинство голосов отдали за нашокраивця Николая Иванчука, на втором месте — БППшник Виктор Мищук. Впрочем, ни один кандидат большинства так и не вступил. — В соответствии с ЗУ «О местном самоуправлении» считать избранным голову Бахмацкой райсовета. Во втором туре голосования 18 депутатских голосов из 33-х зарегистрированных достались Виктору Мищуку, до этого — голове Носовского райгосадминистрации. В зале его поздравляют с победой. Некоторые СМИ пишут о победителе как об участнике коррупционных схем, а также обвиняют в саботаже децентрализации. Сам же новоизбранный председатель поклялся работать на благо Бахмаччины. — На этой должности также буду работать для людей. Буду работать с депутатами, с фракциями, чтобы наша Родина жила лучше, — Виктор Мищук, председатель Бахмацкой районного совета. После выборов председателя районного совета депутаты не продлили контракт главному врачу Бахмацкой ЦРБ — уже пенсионерке Валентине Медведьовий. Зато проголосовали за назначение нового главы медучреждения — Сергея Чалого, который с 2006 года работал заместителем главного врача районной больницы. Народный депутат Украины Валерий Давиденко призвал новоизбранного плодотворно работать в должности, ведь на очереди — образования Бахмачского госпитального округа. — За последние два года я много помог этой больнице, то я вас хочу призвать, чтобы вы делали так, как я, чтобы вы политику в этом плане забыли, — Валерий Давиденко, народный депутат Украины. И последняя кадровая смена в районе — ряды депутатов в райсовете от «Нашего края» пополнила Таисия Марченко. Она будет работать вместо Виталия Кочерги.