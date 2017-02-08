Качественные «ноу-хау» в Черниговском онкодиспансере
Медицинский совет Черниговского областного онкологического диспансера приняла решение о подготовке к сертификации системы менеджмента качества на соответствие требованиям стандарта ISO 9001: 2008 «Системы менеджмента. Требования ». Какие перспективы от внедрения такой новации для онкологической звена системы здравоохранения области, объясняют специалисты. Гарант качества Система менеджмента качества (СМК) по требованиям стандарта ISO 9001 является основой всего менеджмента предприятия. Основные требования системы менеджмента качества связаны с внедрением комплексного процессного подхода. СМК — это «скелет» системы менеджмента предприятия. Сертификат ISO 9001 — один из важнейших документов для успешной компании, подтверждающий соответствие системы менеджмента качества международным стандартам. Если сертификация в соответствии с требованиями ISO 9001 не пройдена, компания не имеет права участвовать в отраслевых тендерах, выполнять государственные заказы, а также вступать в организацию отраслевого саморегулирования. Сертификация ISO 9001 определяет эффективность системы менеджмента качества компании и стимулирует предпринимателей улучшать СМК продукции и услуг, что положительно сказывается как на самом предприятии, так и на мировых и локальных рынках товаров и услуг. Стандарту ISO могут руководствоваться предприятия любой отрасли, вида деятельности, формы собственности, размеров и количества работников. В современных рыночных условиях сертификат ISO 9001 — своеобразный пропуск компании в международную бизнес-сообщество, он считается в мире хорошим деловым вкусом и своеобразной визитной карточкой качества. Ведь получение сертификата ИСО 9001 дает значительные преимущества: как гарант качества и стабильности, он создает положительное влияние на формирование общественного мнения о положении предприятия на рынке услуг, и как следствие — повышает конкурентоспособность учреждения. ИSO в онкологии Как отметил главный врач онкодиспансера Валерий Зуб, разработка и внедрение стандартов системы менеджмента качества позволит сочетать профессиональную этику с корпоративными интересами медицинского учреждения, ставя превыше всего интересы пациента. — Применение требований стандарта ISO 9001 в системе управления онкодиспансера поможет решить ряд внутренних и внешних вопросов, в частности улучшить качество оказания медицинских услуг, таким образом повысив уровень удовлетворенности пациентов, конкурентоспособность медицинского учреждения на внутреннем, а в дальнейшем — и на внешнем рынках, — отметил Валерий Зуб . В онкодиспансере ставят целью, что новация также будет способствовать достижению скоординированности в управлении деятельностью организации и повышению эффективности работы сотрудников всех уровней и секторов медицинской деятельности учреждения. Первые результаты на этом этапе завершения начальный диагностический анализ: проведена первичная оценка действующей системы управления качеством Черниговского областного онкологического диспансера на соответствие требованиям международному стандарту ISO 9001: 2008 / ГОСТ ISO 9001: 2009. По результатам аудита составлен отчет, он содержит все явные несоответствия и риски и акцентирует подробную внимание на основных этапах работы разработки системы менеджмента качества (СМК). Среди приоритетных направлений: разработка политики и формулирование цели в области качества; составление плана работ; выделение необходимых ресурсов на разных уровнях внедрения СМК; определение процессов системы менеджмента качества ЧООД и их документирования; обучение руководителей и специалистов пониманию требований системы менеджмента качества; устранения выявленных замечаний в ходе аудита и тому подобное. Аудит осуществлял д.м.н. Андрей Котузов, профессор, руководитель Центра науки, медицинских инноваций и мониторинга клинической больницы «Феофания» Государственного управления делами. Как отметил ведущий специалист, приняв решение о внедрении СМК в соответствии с действующим стандартом, высшее руководство Черниговского областного онкологического диспансера продемонстрировало высокую ответственность перед персоналом, общественностью, органами власти, потребителями, бизнес-партнерами. — Принято стратегически правильное решение охватить системой менеджмента качества наиболее ответственные виды деятельности, выполняет ЧООД. Перед медицинским учреждением стоит сверхсложная задача, впрочем, я считаю, что в медицинское учреждение является высокий потенциал, а специалисты являются единственной командой, которая способна осуществить руководство процессом разработки и внедрения современных стандартов менеджмента качества, — отметил аудитор.