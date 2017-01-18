Кабмин повысил минимальные цены на сахар
18.01.2017 | Новости | Комментариев нет|
Такое решение было принято на заседании сегодня члены правительства без обсуждения, передает УНН. Согласно проекту постановления, который размещен на официальном сайте Минагрополитики, предполагается установить минимальные цены на белый сахар в размере 9172,57 грн / т, а на сахарная свекла — 633,10 грн / т. В то же время предельный размер квоты на производство сахара для внутреннего рынка установлено объемом 1,640 млн тонн.