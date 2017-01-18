Кабмин повысил минимальные цены на сахар

despravda | 18.01.2017 | Новости | Комментариев нет

Такое решение было принято на заседании сегодня члены правительства без обсуждения, передает УНН. Согласно проекту постановления, который размещен на официальном сайте Минагрополитики, предполагается установить минимальные цены на белый сахар в размере 9172,57 грн / т, а на сахарная свекла — 633,10 грн / т. В то же время предельный размер квоты на производство сахара для внутреннего рынка установлено объемом 1,640 млн тонн.

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