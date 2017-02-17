К марту в Чернигове определятся с мемориалом защитникам Украины
В среду, 15 февраля, истек срок подачи документов на участие в архитектурном конкурсе проектов мемориала защитникам Украины на площади Небесного сотни в Чернигове. В течение ближайших двух недель жюри должен определиться с победителем. По словам ответственного секретаря конкурса, по состоянию на 15 февраля в управление архитектуры поступило 11 эскизов памятников. Правда, это количество еще не окончательная. В конкурсе могут принять участие и те проекты, которые были отправлены по почте, но не успели прийти в течение определенного срока. На следующей неделе уже будет названа точная дата заседания жюри, где и определиться победитель конкурса. Это должно произойти до 1 марта. Напомним, вопрос возведения мемориала Героям Небесной сотни и погибшим воинам АТО в июле прошлого года выносили на общественные слушания, однако через бурные обсуждения консенсуса так и не дошли. Поэтому был объявлен открытый конкурс на лучший проект мемориала защитникам Украины.