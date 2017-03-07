Известный мастер с Черниговщины отметил юбилей
80-летний юбилей празднует известный мастер — Станислав Тройна с Корюковки. За годы работы он сделал более пять тысяч граверных работ. По таланту и мастерству не было ему равных на нашей Севере. Заказ был отовсюду, даже от епископа. Армейскую службу Станислав проходил в Чернигове и Лебедине Полтавской области, а потом забрали в Генштаб. Уже тогда отмечали его редкие способности художника, он умел выполнять чертежные работы, каллиграфически писал тексты, хорошо оформлял наглядную агитацию, со вкусом создавал пейзажные рисунки. «Меня как хорошего оформителя и образцового младшего командира оставляли на избыточные службу. Мог бы продолжать служить в Генштабе младшим командиром. И я даже не колебался, когда отклонял такое предложение — очень любил свой край Полесья. Вернулся после службы домой », — говорит мастер. Станислав Илларионович шутит: мол, где родился, там и пригодился. О его способности узнали на Корюковской фабрике техбумаг. Поэтому только пришел в отдел кадров, а там: «Мы вас ждали. Нам нужны хорошие специалисты с граверных работ ». Быстренько оформили на работу. Приняли по первому разряду учеником гравера. Первые клише Станислава Тройной были для цеха ширпотреба — на тиснение блокнотов, фотографий, этикеток. И уже такие работы не оставляли равнодушными работников, знали это. Только сам молодой гравер самокритично относился к выполненного. А однажды на фабрику приехал специалист полиграфического производства из Москвы, ранее занимался граверство, графикой, рисованием. И услышав, что молодой человек стремится повысить квалификацию, сказал: «Вам надо ехать учиться в Московское высшее художественно-промышленное училище». Так и сделал. На «отлично» учился. Его художнические и граверська способности высоко оценивали преподаватели. Вернувшись домой, богато клише изготовил на предприятии для различных цехов, а также для полиграфической и фабрики ХОЗИЗДЕЛИЯ. А когда в Чернигове в горсовете и облисполкоме узнали, что в Корюковке есть гравер высокого уровня, начали делать заказы на изготовление металлических знаков с юбилейными или памятными датами. О мастеровыми гравера услышали в Киеве и Одессе и тоже приезжали к удаленной Корюковки со сложными заказами по гравировке. Не забывали о нем и товарищи из Москвы, с которыми учился: «Станислав, посылаем тебе черновые эскизы. Сделай, получишь приличный гонорар ». Что же, выполнял после работы, в свободное время. Это были пресс-формы. Таким образом, подрабатывал. «Было у меня и особому заказу. Медаль одной высокой духовной личности. Изготовлял в кустарных домашних условиях, когда находился на пенсии, но заказчикам очень понравилась. Медаль позолотили в Киеве и наградили ею епископа, который приятно удивлялся, мол, какие редкие мастера живут в глубинке », — рассказал юбиляр.