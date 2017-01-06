Известный футболист Андрей Ярмоленко в Чернигове раздавал подарки детям

despravda | 06.01.2017 | Социум | Комментариев нет

В физкультурно-оздоровительном комплексе ЧНТУ провели традиционный уже шестой детский турнир по мини-футболу на призы воспитанника местного футбола Андрея Ярмоленко. На этот раз соревновались преимущественно команды из области: Чернигова, Репок, Сновска, Черниговского района и Славутича. Присутствие известного футболиста «Динамо» и сборной Украины изрядно вдохновляла юных игроков, а также их родителей. Победу одержала первая команда «Юность-2006», серебряные медали достались второму составу «Юности». Третье место завоевали воспитанники «Десны». Призы от Андрея Ярмоленко достались всем участникам. По окончании турнира юные игроки еще долго не отпускали звезду украинского футбола.

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