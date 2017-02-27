Известны сроки военных призывов
Президент Петр Порошенко подписал Указ «Об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов и очередные призывы граждан Украины на срочную военную службу в 2017 году». Об этом сообщила пресс-служба главы государства. Документом № 44/2017 определяются сроки проведения очередных призывов на срочную военную службу и увольнении в запас военнослужащих, выслуживших установленные сроки. В соответствии с пунктом 17 части первой статьи 106 Конституции Украины и во исполнение Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» из Вооруженных Сил Украины, других военных формирований, Государственной специальной службы транспорта военнослужащих срочной службы, которые имеют степень высшего образования специалист или магистр и выслуживших установленные сроки срочной военной службы, будут уволены в запас в мае — июне и в октябре — ноябре 2017 года. Другие военные-срочники, которые отслужили установленные сроки, будут освобождаться в запас в апреле — июне и в октябре — декабре этого же года. Призыв на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 20 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющие права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу также осуществляться весной и осенью: в апреле — мае и октябре — ноябре 2017 года. Указ вступает в силу со дня его опубликования, кроме пункта 1 статьи 3, который вступает в силу с 1 марта 2017 года, и пункта 2 статьи 3, который вступает в силу с 1 сентября этого года. Напомним, в конца 2016 года Генеральный штаб ВСУ спрогнозировал, что в течение двух лет будет создан Единый государственный реестр военнообязанных.