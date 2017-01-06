Известно время проведения пробного ВНО-2017
В этом году пробное внешнее независимое оценивание состоится 1 и 8 апреля. Об этом сообщили в Украинском центре оценивания качества образования. Зарегистрироваться для участия в пробном ВНО можно будет на сайтах региональных центров оценивания качества образования. Регистрация продлится с 10 по 31 января. Каждый пользователь может принять участие в одном из предложенных в тот или иной день испытании по предметам по выбору, в соответствии с графиком проведения. 1 апреля состоится пробное внешнее оценивание по украинскому языку и литературе, 8 апреля — по другим предметам (истории Украины, математике, биологии, географии, физики, химии, английского, испанского, немецкого, русского, французского языков). Отметим, что регистрация для прохождения пробного тестирования не предусматривает автоматической регистрации для участия в основной сессии ВНО образования.