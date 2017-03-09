Изобретатель из Коропщины смастерил болотоход
35-летний Евгений Павлюченко с Карпа о болотоходе мечтал давно. Ведь очень любит рыбалку, а на обычной машине в рыбные места часто не доедешь. Поэтому человек и начал мастерить вездеход. Вышел мотоцикл на трех очень больших колесах с мягкой резиновой камеры. Двигатель в вездехода с мотоцикла «Иж», задний мост — с «Москвича», редуктор и звездочка и с комбайна, а камеры с вездехода «Урал». Евгений рассказал, что в свою изобретение не потратил ни копейки из семейного бюджета, запчасти покупал за деньги, которые заработал на подработках. А мастерил чудо-транспорт, когда выпадала свободная минутка. В целом на протяжении трех месяцев. Кстати, на вездеходе есть место не только для водителя, но и для пассажира. По словам Евгения Павлюченко, болотоход «не боится» ни кустов, ни сугробов снега. Максимальная его скорость — 50 км в час. А бензина надо 5 литров на 100 км.