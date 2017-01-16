Изменились условия получения налоговой скидки на оплату обучения
В обновленной редакции п.п.166.3.3 налоговый кодекс Украины определено, что разрешаются включать в налоговую скидку расходы в виде суммы средств, уплаченных налогоплательщиком в пользу отечественных высших и профессионально-технических учебных заведений (ранее в норме было указано «в пользу заведений образования»). Об этом сообщили в Главном управлении ДФС. Кроме того, с 2017 года для получения налоговой скидки при оплате стоимости обучения членов семьи первой степени родства не обязательно, чтобы такой член семьи не получал заработной платы, то есть такой член семьи может быть трудоустроенным, получать зарплату , а лицо, которое оплачивает в его пользу стоимость обучения, может включить расходы в налоговую скидку. К 01.01.2017 сумма расходов, разрешенных к включению в налоговую скидку, не могла превышать суммы месячного прожиточного минимума, действующего для трудоспособного лица на 1 января отчетного налогового года, умноженного на 1,4 и округленной до ближайших 10 грн (в 2016 году — 1930 грн). С 01.01.2017 все ограничения по размеру расходов отменены.