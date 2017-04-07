Из-за ремонта водопровода на три месяца перекроют улицу Гончую
В ближайшее время улицу Гончую на участке от улицы Киевской до проспекта Победы будет перекрыто в связи с проведением реконструкции магистрального водопровода. Об этом сообщили в информационной службе КП «Черниговводоканал». Замена стальных труб на пластиковые проводиться корпорацией «Укртрансстрой» на основании договора, заключенного ими с КП «Черниговводоканал» на этой неделе. Стоимость работ составит 6867000 грн. Общая протяженность участка, подпадающего под реконструкцию, составляет 575 м. Кроме этого, после прокладки труб на данном участке дороги должно быть восстановлено асфальтобетонное покрытие. По условиям договора все работы должны быть выполнены в течение трех месяцев с даты его подписания, если во время проведения работ не возникнет непредвиденных обстоятельств. Гарантийный срок эксплуатации объекта составляет 10 лет со дня его ввода в эксплуатацию.