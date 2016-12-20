Из-за пожара эвакуировали реабилитационный центр «Возрождение»
В областном реабилитационном центре «Возрождение» сейчас проводят реконструкцию. Во время ремонтных работ произошел пожар и сильное задымление. Пришлось эвакуировать весь персонал центра и детей, находящихся на лечении. По повышенному номеру вызова на место выехало несколько отделений пожарных и полиция. «На место происшествия прибыло 4 отделения в составе 25 спасателей. 70 человек строителей, персонала заведения пришлось эвакуировать », — руководитель пресс-службы ГУДСНС в области Александр Ивченко. По версии пожарных, здание едва не сожгли сами строители, которые проводили сварочные работы и нарушили элементарные правила. «По предварительным данным, строители проводили сварочные работы и искра попала на пенопласт. Произошло возгорание и сильное задымление, которое было опасным », — начальник городского отдела УДСНС Петр Дьогтяр. На месте пожара работали следователи, которым предстоит установить окончательную причину возгорания.