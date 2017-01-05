Из-за печного отопления на Сиверщине произошло три пожара
В течение суток подразделениями Управления ДСНС Украины в Черниговской области было ликвидировано три пожара в жилом секторе, причинами которых стало печное отопление. Один пожар произошел в г. Ичня и две в Черниговском районе. В результате пожаров повреждены 2 здания и вещи домашнего обихода. Об этом сообщили в УДСНС в Черниговской области. В связи с этим спасатели в очередной раз обращаются к гражданам с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности при эксплуатации печей. Во-первых, проверить соответствие расстоянии от внутренних стенок печи и дымохода к деревянным стенам и перекрытия дома. Она определяется требованиями строительных норм и обычно составляет не менее 38 см. Чтобы иметь возможность своевременно выявить трещины в кирпичной кладке печи и дымохода, их необходимо белить. Появление следов копоти укажет на наличие и места повреждений. Деревянный пол перед топочной дверкой печи обязательно должна быть защищена металлическим листом размером 50х70 см. Ни в коем случае излишне не перегревайте печи, не оставляйте огонь без присмотра и не разводите его с помощью бензина или других горючих жидкостей. Не ставьте мебель, дрова, занавески и другие горючие вещи вплотную к печам, расстояние до них должно быть не менее 0,5 м. Не реже одного раза в три месте, особенно в отопительный сезон, очищайте дымоходы от сажи.