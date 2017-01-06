Из-за морозов в Чернигове изменили программу Фестиваля вертепов
7 января 2017 в Чернигове состоится Фестиваль вертепов «Колядует вся семья». Правда, из-за существенного похолодания до праздничной программы внесли изменения. Черниговский городской совет обнародовал новую программу мероприятий: 15.00-15.30 Вертеп Воскресной школы Черниговской епархии Украинской Православной Церкви Киевского патриархата. 15.30-16.00 Вертеп Черниговской городской школы искусств. 16.00-16.15 Вертеп Приходы «Рождества Пресвятой Богородицы» Украинской Греко-Католической Церкви. 16.15-17.00 Рождественская программа детского вокального группы «Звездочки» Центра досуга «Киенка». Кстати, фестиваль состоится в Кино-культурном художественном центре национально-патриотического воспитания детей и молодежи (бывший кинотеатр им. Щорса, ул. Магистратская, 3). Празднично-развлекательная программа с участием творческих коллективов и исполнителей м. Чернигова переносится на другой день.