Из-за ледохода на Десне отсутствует паромное сообщение с четырьмя селами Черниговщины
В связи с ледоходом на р. Десна временно отсутствует паромное сообщение с райцентром населенных пунктов Пекаревского сельского совета (села Пекари, Кнуты, Костырев, Синютин). Об этом сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА. Транспортное сообщение с райцентром этих населенных пунктов осуществляется через пгт Короп. Доставка хлебобулочных изделий в села Пекаревского сельского совета осуществляется Коропским и Черниговский хлебокомбинат в объезд через пгт Короп, а товаров первой необходимости и продовольственной группы — Сосницким потребительским обществом райпотребсоюза, а также 2 предпринимателями в постоянно действующих магазинах сел Пекарев и Кнуты. Каждую субботу предприниматели из г.. Мена и пгт Короп осуществляют торговлю товарами промышленной и продовольственной группы на рынках в селах Пекарев, Кнуты и Костырев. 9 марта в 8:45 в Новгород-Северском районе построен понтонный мост через р. Десна в направлении с. Бирино, с. Прокоповка и с. Подгорное. Движение транспортных средств восстановлено.