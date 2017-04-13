Из-за черниговской банды родители переводят детей из школы №29
После выхода в эфир нескольких ток-шоу, в которых говорилось о девичью банду в Чернигове, лидер группы Мария Пивень стала звездой. С ней, как с известной и знаменитой, фотографируются школьники. Она не падает духом и вряд ли задумывается над содеянным. Однако, такое поведение девушки пугает многих родителей. Из собственных источников нам стало известно, что несколько семей решили перевести своих детей в другие учебные заведения. «Я была шокирована, что такое творится в нашей школе. Мы доучимося этот год, а на следующий перейдем в другую школу. Еще не определили какую, но здесь точно не останемся », — рассказывает одна мама ученика средних классов, которая побоялась называть свое имя. Мама школьника сообщает, что за последние полгода в классе ее сына не было никакой воспитательной часа. «Во время этих занятий, они то в театр ходят, то уборкой занимаются. А своего психолога мой сын впервые увидел на ток-шоу «Касается каждого». Я ее видела на первых общешкольных родительских собраниях, происходивших еще в начале сентября. Тогда она нам объясняла особенности воспитания подростков. На этом работа психолога в 29 школе завершилась. И меня, как маму интересует, зачем тогда эта должность в школе вообще », — возмущается женщина. Сейчас во всех школах проходят родительские собрания, куда приглашают представителей полиции. Такие собрания прошли и в ОУЗ №29. Детям рассказали об уголовной ответственности за совершение преступлений в подростковом возрасте.