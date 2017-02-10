Из-за больничного скандала в Ичне собрали внеочередную сессию районного совета
Коррупционер, лгун, плохой хозяйственник, который привел к постепенному развалу Ичнянской районной больницы. Это еще не все эпитеты, которыми наградили жители Ичне главного врача районной больницы Дмитрия Ивасюка. Общественность возмутилась из-за прекращения в конце января работы родильного отделения. Именно тогда заявление об увольнении подала единственный врач-неонатолог, без этого специалиста работа отделения невозможна. Возмущенные ичнянци обратились к руководству района. Родильное отделение открыли, функции неонатолога пока неофициально там выполняет врач-педиатр, и жители Ичне добились, чтобы районный совет собрала внеочередную сессию, требуя увольнения главного врача. Депутаты собрались 9 февраля. Почти весь зал был заполнен неудовлетворенной общиной. Поддержать же Дмитрия Ивасюка пришли его подчиненные и главы сельских советов, которые войдут в будущую Ичнянской ОТГ. Обсуждение этой ситуации заняло почти 5:00, и желание ичнянцив уволить руководителя районной больницы так и не удовлетворили. Ведь, по словам председателя райсовета Григория Герасименко, только глава районной администрации может обратиться в районный совет с представлением согласовать увольнение главного врача. Впрочем, на внеочередной сессии утвердили создание рабочей группы, которая изучит ситуацию в больнице. Также проголосовали за дальнейшее проработка вопроса о привлечении квалифицированных кадров и средств на покупку служебного жилья для врачей.