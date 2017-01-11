Из Украины хотел уехать вооруженный человек
11.01.2017 | Новости | 2 комментария|
Вчера, в международном автомобильном пункте пропуска «Новые Яриловичи» «зеленым коридором» на выезд из Украины оформлялся легковой автомобиль «Рено». Об этом сообщил помощник начальника пограничного отряда — начальник пресс-службы Александр Дудко. При проведении контроля и линии на автомобиль сработала служебная собака Венди. После перевода автомобиля на полосу движения «красный коридор», к нему применили контроль ИИ линии, а именно углубленный обзор общей с сотрудником таможни обзорной группой. Как следствие, в салоне автомобиля и личных вещах водителя, 45-летнего гражданина Украины, выявлено 8 охотничьих патронов 12 мм калибра. Владельца за нарушение таможенных правил привлечены к административной ответственности, а патроны изъяты.
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