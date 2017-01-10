Из сундука 86-летней женщины исчезло 13 000 гривен
10.01.2017 | Новости | Комментариев нет|
Две неизвестные женщины, представившись контролерами по медицине, 9 января в 19:20 проникли в дом 86-летней жительницы села Горловка Новгород-Северского района. Об этом сообщил собственный источник. Путем свободного доступа к сундуку, расположенного в комнате дома, женщины совершили кражу денежных средств в сумме 13 000 гривен. В полицию обратилась пострадавшая. С места происшествия изъяты следы низа подошвы обуви и протекторы шин автомобиля, обнаруженные возле дома потерпевшей, навесной замок из сундука, бумага, в который были замотаны деньги. По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.185 УК Украины. Продолжаются следственные действия.