Из истории черниговских тюрем
Первые упоминания о черниговской тюрьме можно найти в документах времен Речи Посполитой от 1628 Впоследствии рядом с ней Борис Грязной поставил «виселицу». В XVII-XVIII веках тюрьма продолжала существовать на Валу. В 1760-х гг. Она находилась в 25 м к юго-востоку от Спасского собора. Впоследствии ее решили перенести на другое место. Поэтому новый деревянный «тюремный острог» построили уже за городскими укреплениями, в современной прокуратурой. Он имел двойное ограждение из частоколом, бараки и караульное помещение перед воротами. В конце XVIII в. эту тюрьму разобрали и продали на дрова. И уже в начале XIX в. городским архитектором Карташевского было спроектировано новое каталажку. Новый Тюремный замок (это, кстати, официальное название) состоял из 4 башен, каменной стены, кирпичной тюрьмы и деревянных хозяйственных построек. Стоит он до сих пор, правда, немного перестроен.