Из Десны похитили рыбы на 7000 гривен
10.04.2017 | Новости | Комментариев нет|
На днях в с. Смолин Черниговского района заливе р. Десна речная полиция задержала 42-летнего жителя пгт. Гончаровское. Об этом сообщил собственный источник. У мужчины было обнаружено и изъято деревянный самодельную лодку и 2 сетки «жаберных». А также рыбу: плотва 48 шт., Синяк 24 шт., Щука 1 шт., Плоскирка 6 шт. и лещ 2 шт. Сумма ущерба нанесенный рыбному хозяйству составляет 7004 грн. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.