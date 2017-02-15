Из Чернигова бегут люди в поисках лучшей жизни
15.02.2017 | Новости | Комментариев нет|
За прошлый год население Чернигова уменьшилось на 2000 человек. Это наибольшее число за 10 лет. Об этом сегодня во время заседания исполнительного комитета Черниговского городского совета заявила начальник управления экономического развития Людмила Максименко. По ее словам, 966 человек — это потери за счет естественного сокращения и 1063 — это миграционные процессы. «За последние три года колоссально возросло количество черниговцев, которые покидают город в поисках работы», — отметила Людмила Максименко.