Июльская трагедия над Донбассом
Гибридная война РФ против Украины в Донбассе привела к одной из самых масштабных трагедий в истории гражданской авиации на постсоветском пространстве — сбивание лайнера «Боинг 777» авиакомпании Malaysia Airlines. 17 июля 2014 лайнер выполнял плановый рейс из Амстердама в Куала-Лумпура. На борту находились 283 пассажира и 15 членов экипажа. К тому времени после нескольких инцидентов с воздушными судами в зоне боевых действий Украина закрыла воздушное пространство над зоной конфликта для полетов гражданской авиации — с 1 июля до высоты 7900 м, а с 14 июля — уже до высоты 9800 м. Эшелон, которым следовал « Боинг », по всем международным стандартам считался безопасным. Примерно в 16:00 по киевскому времени «Боинг» пересек границу Украины, а уже через 21 минуту, по данным портала Flightradar 24 лайнер прекратил передачу сигналов оборудования автоматического отслеживания ADS-B. В районе села Грабово, недалеко от города Торез, он был сбит и разбился. Все, кто был на борту, погибли. С самого начала было понятно, что это сработала ПВО боевиков, которые в это время вели боевые действия в этом районе — на границе с Российской Федерацией. За день до того боевики понесли очень многочисленных потерь от действий украинских штурмовиков Су-25 и потребовали от «кураторов» организации полноценной противовоздушной обороны. Мало того, 14 июля на сайтах сепаратистов и в соцсетях появились сообщения о том, что у них теперь есть ЗРК «Бук». Там же было опубликовано фотографию комплекса в одном из захваченных ранее частей ПВО Украины. Однако этот комплекс явно находился в небоеспособном состоянии. В тот же день появились сообщения в СМИ и в социальных сетях о том, что это они сбили самолет и это украинский Ан-26, причем сбит «Буком». Однако через несколько часов сепаратисты открестились от своих показаний и заявили, что «Бука» в них нет, а пассажирский лайнер сбила украинская сторона. Мало того, когда же выяснилось, что сбитым самолетом является не украинский Ан-26, а пассажирский «Боинг», российский ЗРК «Бук» был срочно вывезен из Украины. С перехваченных разговоров (достоверность которых также подтвердили и СБУ, и прокуратура Нидерландов) стало известно, что комплекс после авиакатастрофы был транспортирован в России группой лиц под руководством человека с позывным Библиотекарь. Действительно в день катастрофы в сторону границы планировался вылет самолета военно-транспортной авиации Воздушных сил Ан-26, который должен был доставить боеприпасы и продукты питания заблокированным у границы подразделениям сектора ВСУ, но по техническим причинам этот самолет так и не вылетел. Обломки самолета и тела погибших были разбросаны на территории площадью более 15 км. Вся она контролировалась пророссийскими боевиками, которые допустили через некоторое время представителей ОБСЕ, а впоследствии следственных Объединенной следственной группы, в которую вошли представители пяти государств. Началось расследование международной комиссией обстоятельств этого теракта, продолжается по сей день.