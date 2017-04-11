История черниговского разбойника: кому принадлежит польское сокровище
Плата за труд. Эти ребята откопали клад во время урока трудового обучения. Признаются, копать шли неохотно, и когда заметили на земле зеленые пятна — обрадовались «Мы нашли их много. Думали, что они не очень ценны. Позвали руководителей школы, а те сказали, что монеты древние », — Александр Сивоконь. На месте, где вчера школьники нашли копилку с монетами, сегодня собралось много зевак. Перебрасывают землю с места на место. Ищут польские монеты короля Сигизмунда третьего. Вчера их откопали более полутора тысяч. Историки нашли и другие находки датированы двенадцатым веком. Остатки древней амфоры и маленький ножик лежали неподалеку горшка с монетами. «На самом деле наш город стоят на кладбище. Здесь большой курган », — старший научный сотрудник исторического музея имени Тарновского Евгений Иванов. Эти находки подтверждают существование здешнего Робин Гуда Малия. В его честь назвали этот овраг — Малиив. Такие древние легенды рассказывают местные. «Здесь жил один не совсем честный мужчина. Кто попадал в этот овраг, потом навсегда исчезал », — местный краевед Юрий Коваленко. Теперь заброшенный овраг стал центром внимания. Бывший директор 24 школы Юрий Коваленко убеждает здесь есть подземные ходы. Сейчас сокровища хранит полиция. Скоро их должны передать в исторический музей. А здесь археологи планируют устроили масштабные раскопки.