Историки хотят назвать улицы Черниговщины в честь деятелей Украинской революции
В Украине 2017-й год объявлен Годом Украинской революции 1917-1921 годов. Поэтому честь событий и выдающихся участников Украинской революции является одним из приоритетов деятельности органов государственной власти, учреждений образования и культуры в 2017-2021 гг. Учитывая это, участники черниговского клуба «Краевед» на научных чтениях, состоявшихся 21 февраля, выразили некоторые предложения по памяти участников тех событий. «Во время чтений было отмечено, что пора достойно увековечить память украинских патриотов-деятелей и событий Украинской революции в названиях улиц населенных пунктов Черниговщины, мемориальных досках и памятных знаках», — написал в своем посте в Facebook представитель Украинского института национальной памяти в Черниговской области Сергей Бутко.