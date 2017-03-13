Искусственный каток Чернигова окупится через 12 лет
13.03.2017 | Новости | Комментариев нет|
Городской муниципальный каток с искусственным льдом, которую Чернигов приобрел прошлой осенью, отработала этой зимой 70 рабочих дней. Об этом сообщили в пресс-службе Черниговского городского совета. Средняя цена билета составляла примерно 28,5 грн. Общая сумма поступлений от реализации билетов составила 438 тыс. Грн. Расходная часть работы аттракциона за это время — 122 тыс. Грн, то есть прибыль катка составлял 316 тыс. Грн. Открытую каток с возможностью искусственного замораживания ледового покрытия Чернигов приобрел бюджетные средства за 3900000 грн. То есть, учитывая финансовые показатели, ее окупаемость — примерно 12 лет.