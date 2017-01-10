Искал Интерпол, искала полиция, а воровку задержали пограничники
10.01.2017 | Новости | Комментариев нет|
На днях в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Новые Яриловичи» при проверке пограничным нарядом документов у 24-летней гражданки Украины, которая ехала из Беларуси рейсовым автобусом Гомель — Чернигов, сработала база данных поручений правоохранительных органов Украины. Об этом сообщил помощник начальника пограничного отряда — начальник пресс-службы Александр Дудко. При проверке было установлено, что эта гражданка также разыскивается и органами Интерпола за совершение преступления по части 3 статьи 185 Уголовного Кодекса Украины «Кража с проникновением». В соответствии со статусом поручения, гражданка задержана и передана сотрудникам Репкинского отделения Национальной полиции.