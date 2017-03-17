Информацию о призывниках Черниговщины внесут в электронный реестр
17.03.2017 | Новости | Комментариев нет|
Единый государственный реестр военнообязанных заработает в Украине. За создание соответствующего реестра проголосовали 236 нардепов. Автоматизированная информационно-телекоммуникационная система, предназначенная для сбора, хранения, обработки и использования данных о призывников, позволит облегчить воинский учет граждан Украины. Реестр поможет в планировании и выполнении мероприятий по мобилизации, призыва на военную службу и принятие на службу контрактников, а также будет способствовать информационному обеспечению лиц, уволенных с военной службы, имеют право на пенсию, и членов семей погибших военнослужащих сведениями о воинского учета. В реестр внесут данные о военнообязанных граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет.