Иллюстрация произведений Булгакова и Высоцкого костями: это надо видеть
Люди это выбрасывают на помойку, а Маргарита Гордиенко создает с этим настоящие шедевры. Остатки рыбы — кости, плавники и чешую — черниговская мастерица использует в качестве основы для своих необычных картин. В работу идет все — щука, карп, карась. Тончайшие косточки для работы берет в сельди, а в путассу — причудливые. — Когда начинаешь собирать, то получается, что одна косточка с одной рыбы, вторая — с другой. Я не могу сказать, с какой рыбы я создала ту или иную композицию, — Маргарита Гордиенко, мастерица создает картины из рыбьих костей. Специально рыбу для своих картин женщина не покупает. Использует ту, которую готовит для семьи. Тщательно перемывает и отваривает с содой — тогда кости не гниют. Дальше — только творчество. Свои работы Маргарита Гордиенко представила на выставке. Здесь можно найти панорамы, посвященные произведениям Владимира Высоцкого. — Соловей-разбойник — главный, который устроил застолье, Змей — «а вот них был змей лукавый и слуга его вампир». «Пилы зелье в черепах» — вот череп, вот они пьют зелье. «Ели бульникы» — а бульникы, это, как выяснилось, камни. «Танцевали на гробах, богохульники» — ну, это уже следующий этап, здесь они у меня еще сидят за столом, — Маргарита Гордиенко, мастерица создает картины из рыбьих костей. — Я восхищаюсь литературой, поэтому очень интересная работа «Мастер и Маргарита» Булгакова — узнаваемые события там, интересны также по произведениям Пушкина, наши, известные с детства произведения Пушкина — создали композицию, — Лариса Полищук, заведующий отделом искусств Черниговской областной универсальной научной библиотеки имени Короленко. Дети больше оценили панорамы-иллюстрации к сказкам, девушкам нравится Царевна-Лягушка. — Я читала эту сказку и мне очень понравилась эта героиня. Я даже не представляла, что можно сделать ее из костей, — Александра Бутько, посетительница выставки. Если не знать, что картины сделаны из костей, — догадаться сложно. Надо тщательно присмотреться к работе. — Моя первая мысль, когда я вижу это, мне кажется — это очень мягкое, очень интересное. Думаешь, из какого материала картины ?! Потом я вижу, что это как маленькие косточки! И это очень интересный материал, уникальный материал, — Кайл Колд, волонтер Корпуса Мира. Маргарита Гордиенко сегодня на пенсии. Оригинальным творчеством занимается только третий год. Свои работы не продает. Повесить картины из костей у себя дома могут пока только друзья и родные, которые получают их в подарок.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым