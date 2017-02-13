Игра «Синий кит»: задания и правила. Как уберечь ребенка от групп смерти
Мир продолжает сходить с ума. Других слов просто не подобрать для происходящего.
«Синий кит» («Тихий дом») — это смертельно опасная игра, в финале которой дети совершают самоубийство.
К сожалению, эта игра стала популярной среди российских подростков. Смертельная игра уже привлекла внимание руководства МВД.
Суть игры «Синий кит» довольно проста. Подросток, начав в нее играть, получает регулярно различные задания. Первое из них — нацарапать на руке синего кита и прислать фото в качестве доказательства. Последним заданием будет совершить самоубийство.
Уже известно, что «ведущие» игры шантажируют участников тем, что вычислили их IP-адреса и если самоубийство не случится – для их близких наступит смерть.
Кто выполняет роль «ведущих» пока не установлено. Это могут как психически нездоровые взрослые так и подростки с кучей комплексов, которые через смерть других пытаются самоутвердиться.
Длится игра «Синий кит» 50 дней. С каждым днем задания, которые получают ребенок, носят все больше суицидальный характер. Был случай, когда задание на порез вен было на 4 дне. И, что самое странное, на эти группы в социальных сетях мало кто жалуется.
В России уже не менее 16 подростков совершили самоубийство, начав играть в игру «Синий кит». Играют в эту игру и подростки в других странах. Так среди совершивших самоубийство и студентка училища из Караганды (Казахстана). Дядя погибшей девушки рассказал журналистам, что вся семья знала о существовании групп смерти в интернете. Но никто не предполагал, что это коснется и их. В за несколько часов до самоубийства девочка вела себя как обычно, разговаривала с родными на привычные темы, ничем не выдавая планы уйти из жизни.
«Никто ничего не подозревал. Позавчера ночью она встала. Поговорила с кем-то по телефону, походила, походила. Потом пошла в ванну, помылась, оделась и повесилась. Мы вчера были у них. Я решил рассказать об этом, чтобы люди обращали внимание на своих детей. Хотел всех предупредить», — сказал мужчина.
«Галя училась в училище на повара. Должна была закончить. Такая наивная, скромная девочка. Личным она больше делилась с дедушкой и бабушкой, чем с родителями. Парня у нее не было. На днях обещала приехать к бабушке с дедушкой погостить. Перед тем, как все это случилось, она стерла информацию с телефона и выключила его. Потом, когда его включили, он оказался заблокированным», — рассказала еще одна родственника погибшей.
После того как телефон удалось разблокировать, в нем нашлась запись, которая указывала на то, что она играла в смертельную игру. «Синий кит, тихий дом, 420 я в игре, тест 57 или 84?», — гласила эта надпись.
Как уберечь ребенка от групп смерти
Психологи советуют родителям более внимательно относиться к своим детям. Ребенок не должен чувствовать себя одиноким и брошенным. Он должен искать защиту у родных, а не бродить по Сети в поисках различных групп, которые, как показывает практика, могут быть даже смертельно опасными. в Специалисты отмечают, что в игру «Синий кит» ввязывают те дети, которые переживают на данный момент какие-то душевные муки. Если в сердце подростка не будет раны – он увидит группу «синий кит» Вконтакте и пройдет мимо.