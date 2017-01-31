Игорь Ушарук: Десна проведет второй тренировочный сбор в Турции
— Игорь Николаевич, черниговская команда вернулась с первого учебно-тренировочного сбора, который проходил в Беларуси. Расскажите более подробно о первом собрании в 2017 году. — 15 января команда будет собралась в Чернигове, где провела плановый медосмотр и несколько тренировок на стадионе имени Гагарина. А уже 21 января мы отправились в столицу Беларуси. Изначально планировалось, что в Минске принимать участие в международном турнире, но у организаторов изменились планы, поэтому мы провели ряд товарищеских матчей. Несмотря на то, что на собрании результат не имеет ключевого значения, все равно приятно отметить, что Десна не проиграла ни одного матча. Две ничьи и две победы — таков наш задел на первом собрании. — В заключительном матче вы обыграли одного из лидеров белорусского футбола и участника еврокубков — Шахтер (Солигорск). — Да, приятно обыграть такого именитого соперника. К тому же, стоит отметить, что, кроме счета, мы показали и достойную игру. Первый тайм мог закончиться 1: 1, но уже на последней минуте мы забили мяч — Кириенко (находится на пересмотре) реализовал выход один на один с вратарем. А уже в начале второго тайма мы снова забили — Филиппов воспользовался недоразумением между защитником и вратарем и забил третий мяч. Хотя гол в наши ворота в конце поединка был не обязателен, возможно, ребята немного расслабились, а, возможно, сказывается, что команда только втягивается в сезон. — Как в целом можете оценить сборы в Беларуси? — Могу отметить только позитив — для команды были созданы все условия, как в игровом, так и в бытовом плане. Поля в Минске высокого качества, все с электроподогревом, газоны последнего поколения. — Команда уже вернулась в Украину и готовится ко второму сбору, где он будет проходить? — 29 января утром мы вернулись домой, игроки получили два выходных дня, а уже 31 числа вечером мы отправляемся в Харьков, откуда отправимся на зарубежные сборы в Турцию. — Десна впервые в своей истории будет готовиться к весенней части сезона в Турции. Почему выбрали именно турецкий берег? — Перед командой ставятся серьезные задачи, соответственно, и условия для нее должны быть созданы соответствующие. Президент нашего клуба заинтересован в развитии футбола на Черниговщине, поэтому выделяет значительные средства на клуб, и сборы в Турции является логическим продолжением стратегического плана развития. Кроме того, команда получила новую экипировку, причем полностью — от кроссовок до головных уборов. Учитывая нынешнюю ситуацию в украинском футболе, такие действия могут только радовать. — Уже известно, с кем команда будет играть в Турции? — В Анталии мы будем 18 дней, поэтому еще не все соперники известны, ведем переговоры. Но уже точно могу сказать, что один матч проведем с представителем грузинского чемпионата, а другой — с командой из чемпионата Румынии. Более подробно смогу рассказать уже по прибытии в Турцию. — Десна подписала контракт только с Леваном Арвеладзе, будут еще приобретения? — У нас на примете есть несколько игроков, которые могли бы усилить состав Десны, однако на сегодняшний день можно говорить лишь о Арвеладзе. Ливан — уже официально игрок Десны, но приобретение еще будут, и о них станет известно в ближайшее время. — Рудольф Сухомлинов должен был вернуться из аренды в Зугдиди, а у Максима Банасевича, наоборот, закончился срок аренды в Чернигове. Какая судьба ждет этих игроков? — Сухомлинов решил продолжить карьеру в Грузии и ведет переговоры с одним из ведущих грузинских клубов. А что касается Банасевича, то он поедет с Десной на сборы в Турцию, после чего и будет принято окончательное решение о Максима.