«Художественные краски» в Прилуках снова собирают друзей
16-й Международный молодежный фестиваль песни и танца «Художественные краски» стартует 24 февраля в городе над Удаем. В течение двух дней на сцене местного Дома культуры свои таланты продемонстрируют около 700 участников из разных уголков Украины и ближнего зарубежья. Они будут бороться победу в восьми номинациях, в том числе и в новых. Всего в этом году художественный форум в городе над Удаем отличаться от предыдущих. — Особенность нынешних «Художественных красок» в том, что мы ввели новую номинацию, некий благотворительный проект «Художественная надежда», — рассказывает директор фестиваля Александр Дубовик. — То есть детей и молодежь с ограниченными возможностями имеют право принять участие во всех фестивальных номинациях. Гостей ждем из Беларуси и из девяти областей Украины. Приятно, что среди участников этого года многие прилучан и черниговцев. Конкурсная программа продлится два дня и завершится в субботу, 25 февраля, гала-концертом «Друзья фестиваля» и награждением победителей. — Впервые в этом году на одной сцене с победителями будут выступать также члены жюри, — продолжает Александр Дубовик. — А это народная артистка Украины Марина Гончаренко, заслуженная артистка Автономной Республики Крым Ленара и я. Споет в гала-концерте также известный в Прилуках группа «Не ждали».