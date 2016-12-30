Хрустицький возглавит муниципальную полицию Чернигова
В Черниговском городском совете завершился экзамен для кандидатов на должность начальника коммунального предприятия «Муниципальная полиция» Черниговского городского совета, который стартовал сегодня в 10:00 утра. Напомним, письменные заявления на замещение вакантной должности подали трое жителей Чернигова — Николай Борисенко, Виталий Хрустицький и Вячеслав Корма. Последний кандидат без уважительных причин на экзамен не пришел. Сегодня кандидаты на должность составили письменный экзамен. После того как комиссия проверила ответы на Хрустицький и Борисенко прошли еще и собеседование с десятью членами экзаменационной комиссии, которую возглавил заместитель городского головы Михаил Шостак. После собеседования комиссия объявила результаты — лучшие ответы (кто бы сомневался) были у Виталия Хрустицького. Вот и стал главным муниципальным милиционером Чернигова. Комиссия будет рекомендовать горсовету заключить с ним соответствующий договор.