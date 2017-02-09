Хранители белоснежных улыбок: у черниговских стоматологов праздник
Ни для кого не секрет, что поход к стоматологу — очень неприятная процедура. Из-за страха мы начинаем оттягивать этот визит, придумывая разные отговорки. Однако профессиональные знания и новые методики избавят вас от этого страха, нестерпимой боли и подарят вам красивую улыбку. Сегодня — Международный день стоматолога. И мы решили узнать, какие зубные проблемы имеют черниговцы. «Они разнообразны. Есть проблемы начального кариеса, а есть уже проблемы тогда, когда идут осложнения можно получить помощь различных специалистов, которые работают по разным направлениям, есть стоматологи-терапевты, хирурги, есть ортопеды — стоматологи, работающие с установлением имплантатов, когда полностью отсутствуют зубы » — главный врач городской стоматологической поликлиники Иван Маслак. Около 300 человек в день обращаются за помощью к городской стоматологической больницы. Проблема лечения зубов является очень актуальной на Черниговщине. Чтобы предотвратить проблемы полости рта нужно соблюдать основные правила: «Во-первых, надо обращаться как минимум раз в полгода к стоматологу на профилактический осмотр, чистить зубы два раза в день и не заниматься самолечением. Я хочу поздравить всех коллег, всех стоматологов города и Украины, пожелать здоровья и творческого вдохновения », — главный врач городской стоматологической поликлиники Иван Маслак. Если вы хотите иметь невероятную голливудскую улыбку, следует прислушаться к основным советов от стоматологов — и тогда ваши зубки будут белоснежными и здоровыми.