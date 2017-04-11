Хоть в чем-Чернигов среди лидеров в Украине
Чернигов — в списке лидеров по сбору батареек. Местные активисты смогли открыть несколько десятков пунктов по сбору отработанных батареек. Их преимущественно разместили в школах, вузах, магазинах и ЖЭКах. За короткий период времени уже удалось собрать 3 тонны батареек. В количественном эквиваленте — более 130 000 штук. Говорят, спасли черниговцев от еще большего загрязнения окружающей среды. Ведь батарейки преимущественно попадают на свалку. А там под действием атмосферных явлений элементы питания разрушаются, выделяя опасные ртуть, кадмий, свинец, цинк, магний и другие соединения. «В среднем на каждую семью приходится 19 батареек. В Чернигове куда деваются 1,5 миллиона батареек. Примерно в 20 раз больше мы собираем батареек, чем по Украине », — руководитель ОО« Экомост Чернигов »Сергей Безбородко. Однако дальше этапа сбора батареек, как в Чернигове, так и в других городах Украины не было, потому что не могут определиться, кто будет финансировать утилизацию. Вероятнее всего, что этим будут заниматься импортеры. Такая практика существует в Европе.