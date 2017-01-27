Холокост: символ Черниговщины — овраг Березовый Ров
Сегодня, 27 января, Международный день памяти жертв Холокоста. Эта памятная дата отмечается ежегодно в соответствии с решением Генеральной Ассамблеи ООН от 1 ноября 2005 года. Об этом сообщили в Департаменте информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Черниговской облгосадминистрации. Приурочена она ко дню 27 января 1945, когда Советская Армия освободила узников крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау в Освенциме, через который прошли около 1,3 миллиона человек и более миллиона из них были убиты гитлеровцами. В этот день мир чтит память жертв нацизма — евреев и цыган, которых нацистский режим уничтожал по национальному признаку. Данные о количестве жертв Холокоста: шесть миллионов человек. Поэтому Холокост — это олицетворение человеческих страданий, с одной стороны, и нечеловеческой жестокости — с другой. Это универсальный символ трагедии для всего человечества. Заключенных нацистского концлагеря Аушвиц освободили войска Первого Украинского фронта. Первыми ворота главного лагеря открыли солдаты 100-й Львовской дивизии из батальона запорожца Анатолия Шапиро. На соседней лагерь Биркенау наступали бойцы 107-й Кременецкой дивизии под командованием полтавчанина Василия Петренко. Северный путь в лагерь освобождала 152-я танковая бригада под командованием Анатолия Ковалевского с Черниговщины. К Аушвица и Биркенау генералы Красавин и Петренко «по собственной инициативе» вошли 27-28 января 1945 года. На следующий день командование докладывало «наверх»: в концлагере и его филиалах осталось несколько тысяч узников из разных стран Европы. Евреев почти нет: уничтожены. Очевидцы-военные отмечали, что и тех людей не удалось спасти, если бы командиры не проявили «беспредел», а придерживались директивы Сталина № 5614. Ведь он, зная о массовой «эвакуацию» и уничтожения узников в Освенциме, требовал первоочередного захвата заводов и рудников Силезии. По данным историков, в Украине во время Второй мировой войны нацисты уничтожили около 850 000 — 900 000 евреев. Не стала исключением и Черниговщина. Символом Холокоста здесь стал овраг Березовый Ров, где нацисты проводили массовые расстрелы евреев. Всего же на территории области, по разным подсчетам, за период оккупации были убиты от 2,7 до 6000 евреев. «Холокост, приведший к истреблению одной трети евреев и бесчисленным жертвам из числа представителей других меньшинств, будет всегда служить всем народам предостережением об опасностях, которые таят в себе ненависть, фанатизм, расизм и предвзятость», — говорится в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, призывает «к предотвращению любым актам геноцида и безусловно осуждает все проявления религиозной нетерпимости, подстрекательства или насилия в отношении отдельных лиц или общин, обусловленные этническим происхождением или религиозными верованиями».