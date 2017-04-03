Холмы могут попасть в Книгу рекордов Украины
В Холмах, что в Корюковском районе, создали масштабное панно размером 10 квадратных метров. Материалом для создания рисунка послужили около 9100 крышечек из пластиковых бутылок. Холминская ООШ реализует проект «Шаг в школьную жизнь без мусора». В рамках этой инициативы школьники вместе со взрослыми создали масштабную картину из пластиковых крышечек. Мастер-класс по повторному использованию бытового пластика провела местная мастерица. «Крышечки собирали всем миром. Их даже пересылали нам волонтеры из Яготина. Эти крышечки чистили, мыли, стирали логотипы. Все вместе создали картину размером 2 на 5 метров, которая стала украшением музыкальной школы. Изображенная на ней карта Украины с вышивкой », — рассказал директор Холминской ООШ Шевчик Александр Иванович. Именно у директора возникла идея подать заявку в Книгу рекордов Украины. Просмотрев доступную информацию Александр Иванович не нашел факта фиксации в Книге рекордов Украины подобной работы. Сейчас заявка уже отправлена, а все участники создания картины ждут ее одобрения. Кроме создания панно из крышечек, грантовый проект предусматривает проведение экологического марафона в поселке Холмы и окружающих населенных пунктах. Привлекаются к уборке не только школьники, но их родители. В соседнем с холма селе группа детей вместе со взрослыми уже убирала мусор возле местного пруда. Удалось очиститилише небольшую часть территории, поэтому наводить порядок будут и позже. Масштабные мероприятия были запланированы на период школьных каникул. Но за холодной погоды многие из запланированного перенесли на начало апреля. «После завершения эко-марафона будем варить уху и награждать самых активных участников призами», — поделилась планами куратор грантового проекта Шевчик Валентина Степановна.