«Ходячие мертвецы» 7 сезон 9 серия: дата выхода, смотреть трейлер и последние новости
12 февраля на телеканале АМС выйдет девятая серия седьмого сезона «Ходячих мертвецов». В России эпизод выйдет на следующий день — 13 февраля.
Согласно синопсису, во второй половине сезона зрители увидят, как Рик будет пытаться объединить различные общины для борьбы с Ниганом и Спасителями. Также уже известно, что не обойдется и без предательства.
Краткий обзор
В первой половине седьмого сезона дух Рика и его группы сломлен Ниганом, они вынуждены подчиниться ему и жить по его правилам. Вторая же половина сезона будет посвящена подготовке к войне, чтобы раз и навсегда избавиться от Нигана.
У группы Рика есть цель — победить Нигана, однако они понимают, что сделать это нелегко. Для победы им необходимо убедить Королевство и Хилтоп. Тем временем Иезекиль и Грегори не хотят кровопролития, и для их убеждения Рику понадобится что-то большее, чем просто речи.
Также александрийцам придется найти оружие, продовольствие и новых бойцов.
Согласно информации американских СМИ, мы встретим новых выживших в совершенно невероятных местах и увидим предательство от людей, которым доверяем. Рик уверен, что всех объединит общая цель — война с Ниганом. Но ничто не способно подготовить людей Рика к тому, что их ожидает во время тотальной войны с армией Спасителей.